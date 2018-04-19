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Китай готовий до будь-яких негативних ефектів від торгових суперечок із США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Китайська влада готова до будь-яких негативних ефектів, які можуть виникнути унаслідок торговельних суперечок із Сполученими Штатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на на прес-конференцію офіційного представника Міністерства комерції КНР Гао Фен.

Китай готовий до будь-яких негативних ефектів від торгових суперечок із США

“Китай буде пильно стежити за розвитком подій і своєчасно вживати необхідних заходів для захисту законних прав національних підприємств, — зазначив представник. — Дії Вашингтона викликали на ринку хвилю занепокоєння з приводу торгових та інвестиційних відносин”.

За словами офіційного представника, китайсько-американські торговельні тертя в результаті негативно відіб’ються на самих же американцях. “Ми сподіваємося, що Сполучені Штати перестануть виношувати тільки їм самим зрозумілі „розумні“ плани, в іншому випадку їм доведеться пожинати плоди власних помилок”, — резюмував Гао Фен.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому зі списку було виключено низку країн — Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, Мексика, Республіка Корея і країни ЄС, остаточне рішення по яким повинно бути прийнято до 1 травня.

У свою чергу митна комісія з тарифів китайської Державної ради прийняла рішення ввести підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються в Китай зі Сполучених Штатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС може запропонувати США план спільної протидії Китаю в сфері торгівлі

Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС продовжили переговори задля розв’язання торговельної суперечки.

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