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Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі

Київ • УНН

 • 25500 перегляди

Андрій Сибіга відвідає Індію для участі в геополітичному форумі Raisina Dialogue. Також заплановані зустрічі з метою розширення економічної співпраці між Україною та Індією.

Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Індії. Метою поїздки є участь в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue.

Передає УНН із посиланням на сторінку МЗС України.

Деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у понеділок 17 березня, має відвідати республіку Індія для участі у триденному геополітичному форумі Raisina Dialogue.

На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

У рамках візиту міністр також відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей з метою розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією, візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.

Нагадаємо

Сибіга обговорив з Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та залучення австрійського бізнесу до проєктів в Україні.

російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.

Ігор Тележніков

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