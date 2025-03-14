Сибіга обговорив з главою МЗС Австрії розширення економічного партнерства

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з своєю австрійською колегою Беатою Майнль-Райзінгер розширення економічного партнерства та ширше залучення австрійського бізнесу до реалізації проєктів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

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14 березня, Сибіга привітав у Києві свою австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер, яка здійснила свій перший двосторонній візит до України на посаді глави МЗС Австрії. Сибіга наголосив, що Україна високо цінує цей сильний політичний сигнал.

Під час зустрічі дипломати обговорили конкретні кроки для подальшої підтримки України, зокрема: гуманітарну допомогу, політичну підтримку на шляху до членства в ЄС, розширення економічного партнерства та ширше залучення австрійського бізнесу до реалізації проєктів в Україні

Сибіга поінформував свою колегу про підсумки зустрічі в Джидді цього тижня та подякував Австрії за підтримку українських ініціатив, а також за готовність усебічно сприяти досягненню справедливого миру.

Окрему увагу міністри приділили подальшій двосторонній координації у рамках міжнародних організацій, зокрема щодо притягнення росії до відповідальності та відновлення поваги до міжнародного права. Глава українського дипломатичного відомства висловив глибоку вдячність Австрії за всебічну фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, надану Україні

Зокрема глава МЗС привітав виділення Австрією додаткових 2 мільйонів євро на гуманітарну програму Президента України Володимира Зеленського "Grain From Ukraine".

Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Особливо вдячний Беаті за її чітку позицію на підтримку України. Як голова партії НЕОС в австрійському парламенті, вона завжди відстоювала нашу країну та народ — як у питанні протидії агресії, так і у питанні європейської інтеграції України