Сибига обсудил с главой МИД Австрии расширение экономического партнерства

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер расширение экономического партнерства и более широкое привлечение австрийского бизнеса к реализации проектов в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Детали

14 марта, Сибига приветствовал в Киеве свою австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер, которая совершила свой первый двусторонний визит в Украину в должности главы МИД Австрии. Сибига подчеркнул, что Украина высоко ценит этот сильный политический сигнал.

Во время встречи дипломаты обсудили конкретные шаги для дальнейшей поддержки Украины, в частности: гуманитарную помощь, политическую поддержку на пути к членству в ЕС, расширение экономического партнерства и более широкое привлечение австрийского бизнеса к реализации проектов в Украине

Сибига проинформировал свою коллегу об итогах встречи в Джидде на этой неделе и поблагодарил Австрию за поддержку украинских инициатив, а также за готовность всесторонне содействовать достижению справедливого мира.

Особое внимание министры уделили дальнейшей двусторонней координации в рамках международных организаций, в частности, по привлечению россии к ответственности и восстановлению уважения к международному праву. Глава украинского дипломатического ведомства выразил глубокую благодарность Австрии за всестороннюю финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине

В частности, глава МИД приветствовал выделение Австрией дополнительных 2 миллионов евро на гуманитарную программу Президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine".

Австрия выделит дополнительные 2 миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины"

Особенно благодарен Беате за ее четкую позицию в поддержку Украины. Как глава партии НЕОС в австрийском парламенте, она всегда отстаивала нашу страну и народ - как в вопросе противодействия агрессии, так и в вопросе европейской интеграции Украины