Глава украинской дипломатии посетит Индию, где примет участие в геополитическом форуме
Киев • УНН
Андрей Сибига посетит Индию для участия в геополитическом форуме Raisina Dialogue. Также запланированы встречи с целью расширения экономического сотрудничества между Украиной и Индией.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Индию. Целью поездки является участие в одном из крупнейших геополитических форумов Азии Raisina Dialogue.
Передает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в понедельник 17 марта, должен посетить республику Индия для участия в трехдневном геополитическом форуме Raisina Dialogue.
На полях конференции предусмотрены двусторонние встречи Андрея Сибиги с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств Южной и Юго-Восточной Азии и Африки.
В рамках визита министр также посетит Мумбаи, где проведет ряд встреч с целью расширения межрегионального экономического сотрудничества между Украиной и Индией, примет участие в качестве главного гостя специального украинско-индийского бизнес-форума.
Напомним
Сибига обсудил с Беатой Майнль-Райзингер расширение экономического партнерства и привлечение австрийского бизнеса к проектам в Украине.
российские СМИ неверно истолковали слова главы МИД Сибиги об операции ВСУ на курщине. На самом деле, он говорил о важности операции для переговоров, а не о ее продолжении.