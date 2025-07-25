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Китайский производитель электромобилей Zeekr планирует расширение в Европе

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Китайский автопроизводитель Zeekr, входящий в группу Geely, планирует расширять свою деятельность в ЕС, несмотря на введенные пошлины. Компания готовится к выходу на рынки Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании в течение ближайших 12-24 месяцев.

Китайский производитель электромобилей Zeekr планирует расширение в Европе

Китайский автопроизводитель Zeekr, входящий в группу Geely, собирается расширяться в Европе, несмотря на сохраняющуюся торговую напряженность между Китаем и ЕС, сообщил Euronews исполнительный директор компании в Европе, пишет УНН.

Детали

"Китайская компания Zeekr, производящая электромобили, намерена расширять свою деятельность в ЕС, несмотря на пошлины, замедляющие ее темпы", сообщил топ-менеджер компании в Европе.

Лотар Шупет, и.о. генерального директора Zeekr Europe, которая является подразделением Geely Holdings, одной из китайских компаний, против которых в прошлом году были введены пошлины ЕС, заявил программе Euronews Europe Today, что бренд "предан" Европе.

По его словам, Zeekr запустила свой автомобильный бренд в Европе два года назад, начав со скандинавских рынков, а затем продолжив в Бельгии, Швейцарии и некоторых других странах.

"Сейчас мы находимся в процессе расширения", - сказал он, отметив планы компании по дальнейшему развитию, начиная с Германии, Великобритании, "а также Франции, Италии и Испании".

"Сейчас мы готовимся. В ближайшие 12-24 месяца мы планируем начать работу", - сказал он.

В октябре прошлого года ЕС ввел высокие пошлины на электромобили (EV) китайского производства, чтобы компенсировать эффект от китайских государственных субсидий, включая снижение налогов и льготное кредитование, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо ограничивают европейских конкурентов.

Назвав эту меру "явным актом протекционизма", Пекин ответил проверками на произведенные в ЕС коньяк, свинину и молочные продукты, которые Брюссель назвал несправедливыми и необоснованными.

Как и ожидалось, однодневный саммит ЕС-Китай, состоявшийся в четверг в Пекине, не принес прогресса на этих открытых фронтах.

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Переговоры о потенциальном соглашении о минимальных ценах для отмены пошлин ведутся с апреля. На вопрос, устроит ли такое соглашение такую компанию, как Zeekr, Шупет просто ответил, что они являются сторонниками "свободной торговли".

Шупет сказал, что "конечно, мы выступаем против пошлин", добавив, что они негативно влияют на потребителей. "Пошлина мешает нам двигаться вперед с прошлого года", - пояснил он.

Но он добавил, что компания "выполнила домашнее задание" и "очень убеждена, что наш устойчивый подход к выходу на рынок уже готов".

"Поэтому мы намерены расширяться дальше. (...) Независимо от пошлин, наши планы выхода на рынок расширяются", - сказал он.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности ЕС относительно субсидий, которые Пекин вливает в свои внутренние компании, он сказал, что компания должна "завоевать доверие потребителей".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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