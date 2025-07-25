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Китайський виробник електромобілів Zeekr планує розширення у Європі

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Китайський автовиробник Zeekr, що входить до групи Geely, планує розширювати свою діяльність в ЄС, попри запроваджені мита. Компанія готується до виходу на ринки Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Іспанії протягом найближчих 12-24 місяців.

Китайський виробник електромобілів Zeekr планує розширення у Європі

Китайський автовиробник Zeekr, що входить до групи Geely, збирається розширюватися в Європі, попри торговельну напруженість між Китаєм і ЄС, що зберігається, повідомив Euronews виконавчий директор компанії в Європі, пише УНН.

Деталі

"Китайська компанія Zeekr, яка виробляє електромобілі, має намір розширювати свою діяльність в ЄС, попри мита, що сповільнюють її темпи", повідомив топ-менеджер компанії в Європі.

Лотар Шупет, в.о. генерального директора Zeekr Europe, яка є підрозділом Geely Holdings, однієї з китайських компаній, проти яких минулого року було введено мито ЄС, заявив програмі Euronews Europe Today, що бренд "відданий" Європі.

З його слів, Zeekr запустила свій автомобільний бренд у Європі два роки тому, розпочавши зі скандинавських ринків, а потім продовживши у Бельгії, Швейцарії та деяких інших країнах.

"Наразі ми перебуваємо в процесі розширення", - сказав він, зазначивши плани компанії щодо подальшого розвитку, починаючи з Німеччини, Великої Британії, "а також Франції, Італії та Іспанії".

"Наразі ми готуємося. У найближчі 12-24 місяці ми плануємо розпочати роботу", - сказав він.

У жовтні минулого року ЄС запровадив високі мита на електромобілі (EV) китайського виробництва, щоб компенсувати ефект від китайських державних субсидій, включаючи зниження податків та пільгове кредитування, які, на думку Брюсселя, несправедливо обмежують європейських конкурентів.

Назвавши цей захід "явним актом протекціонізму", Пекін відповів перевірками на вироблені в ЄС коньяк, свинину та молочні продукти, які Брюссель назвав несправедливими та необґрунтованими.

Як і очікувалося, одноденний саміт ЄС-Китай, що відбувся у четвер у Пекіні, не приніс прогресу на цих відкритих фронтах.

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Переговори про потенційну угоду про мінімальні ціни для скасування мит ведуться з квітня. На запитання, чи влаштує така угода таку компанію, як Zeekr, Шупет просто відповів, що вони є прихильниками "вільної торгівлі".

Шупет сказав, що "звичайно, ми виступаємо проти мит", додавши, що вони негативно впливають на споживачів. "Мито заважає нам рухатися вперед з минулого року", - пояснив він.

Але він додав, що компанія "виконала домашнє завдання" та "дуже переконана, що наш стійкий підхід до виходу на ринок вже готовий".

"Тому ми маємо намір розширюватися далі. (...) Незалежно від мит, наші плани виходу на ринок розширюються", - сказав він.

Відповідаючи на питання про стурбованість ЄС щодо субсидій, які Пекін вливає у свої внутрішні компанії, він сказав, що компанія має "завоювати довіру споживачів".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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