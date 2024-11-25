Китайские производители смартфонов нацелились на рынок премиум-класса в Европе - FT

Китайские производители смартфонов активизируют усилия, чтобы укрепить свои позиции в Европе и продавать высокодоходные устройства премиум-класса, при этом один из самых быстрорастущих брендов в мире стремится более чем удвоить свою долю рынка на континенте в течение следующих трех лет, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Компания Realme, базирующаяся в Шэньчжэне, которая, по данным аналитиков, увеличила продажи в Европе на 275 процентов с 2020-го по прошлый год, заявляет, что она нацелена на долю рынка более чем 10 процентов в течение следующих трех-пяти лет, по сравнению с 4 процентами.

Сейчас, будучи четвертым по величине поставщиком на континенте, производитель телефонов стал первым из тех, кто быстрее всего достиг отметки в 100 миллионов глобальных поставок телефонов, в 2021 году и пятым из тех, кто достиг 200 миллионов, в прошлом году, несмотря на замедление рынка смартфонов, согласно исследованию Tech Insights и Counterpoint Research.

"Если Realme сможет добиться успеха на европейском рынке, то весь наш бренд значительно вырастет, и это поможет нашим продажам по всему миру, - сказал Фрэнсис Вонг, руководитель отдела маркетинга продуктов компании. - Вся наша стратегия состоит в том, чтобы начать с нижнего уровня и двигаться вверх".

Однако он предупредил, что маркетинговые расходы, связанные с продажами европейским клиентам, лояльным к Apple и Samsung, были более чем в 10 раз выше, чем в Индии, первом крупном рынке компании, когда она стала независимой организацией в 2018 году.

Европейские потребители, как указано, меньше знают о китайских брендах и меньше обеспокоены соотношением цены и качества, что означает, что рост компании на континенте был медленнее, чем на других рынках, где она удвоила, утроила или увеличила вчетверо продажи всего за несколько лет, добавил он.

"Мы привыкли к такому быстрому росту. Поэтому, придя в Европу, мы обнаружили, что этот рынок не так прост, как мы себе представляли", - сказал Вонг.

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Apple и Samsung по-прежнему доминируют в Европе, особенно в премиум-сегменте, согласно данным Counterpoint. На их долю пришлось 94 процента телефонов, проданных по цене более 700 долларов во втором квартале этого года. Последним внешним конкурентом, который претендовал на почти 10 процентов европейского премиум-рынка, была Huawei, которая быстро наращивала свою долю продаж, пока ее постепенно не вытеснили санкции США и запреты в некоторых странах на использование оборудования компании в сетях 5G с 2020 года.

Realme начинала свою жизнь как ответвление Oppo, которое само было брендом, принадлежащим электронной группе BKK. Конгломерат, базирующийся в Дунгуане, также породил производителей телефонов Vivo и Oneplus. Рост Oppo, четвертого по величине в мире производителя по объему продаж, замедлился из-за судебной тяжбы с Nokia за патентные права в 2021 году, что заставило ее на несколько лет уйти с континента.

Но в этом году китайские производители смартфонов заявляют, что они предпринимают новые усилия по увеличению продаж в Европе, видя возможность завоевать долю рынка с помощью новых технологий, таких как складные устройства, передовые камеры и сверхбыстрые зарядные устройства.

"Мы видели, как Европа продемонстрировала очень открытое отношение к принятию как складных, так и раскладных устройств. Это действительно меняет правила игры", - сказал Тони Ран, президент европейского отделения Honor из Шэньчжэня, добавив, что континент является самым важным рынком для компании за пределами Китая.

Во втором квартале Honor обогнала Samsung и стала продавцом номер один складных смартфонов в Западной Европе, войдя в пятерку лучших продавцов по общей доле европейского рынка в предыдущем квартале.

Ран сказал, что 60 процентов европейских покупателей таких телефонов в интернет-магазине компании перешли из "дуополии" устройств Samsung или Apple. Флагманский складной телефон Honor Magic V3 предлагается по премиальной цене около 2000 евро, что сопоставимо с ценой iPhone 16 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ в 1979 евро.

Между тем, в прошлом месяце Oppo заявила, что запустит свою флагманскую серию Find X8 в Европе, что отметит громкое возвращение ее премиального бренда.

Билли Чжан, президент по зарубежному маркетингу, продажам и услугам, сказал, что Oppo "намерен" инвестировать в европейский рынок в долгосрочной перспективе. Несмотря на трудности, он надеется, что потребители постепенно привыкнут к бренду Oppo. "Первый шаг всегда болезненный", - сказал он.

Xiaomi, долгое время бывшая самым популярным производителем телефонов на континенте после Apple и Samsung, также увеличила свою долю на премиальном рынке до 4,3 процента в третьем квартале 2024 года по сравнению с 2,7 процента за тот же период прошлого года, согласно данным IDC.

В Восточной Европе ранее низкобюджетные конкуренты, такие как Transsion, китайский производитель, доминирующий в Африке, также значительно увеличили свои продажи среднего класса.

Аналитики предупреждают, что китайские производители в последние годы с трудом подняли свою долю на европейском рынке более 4 процентов, при этом заплатив огромные суммы за агрессивные маркетинговые кампании, включающие спонсорство крупных спортивных мероприятий, таких как Лига чемпионов или Открытый чемпионат Франции.

Они добавили, что рост доли рынка Realme был обусловлен продажами в россии после того, как Samsung и Apple вышли с рынка после полномасштабного вторжения рф в Украину.

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"Что касается Западной Европы, они... вкладывают много денег в повышение узнаваемости бренда... но не видят большой положительной отдачи", - сказал Уилл Вонг, аналитик IDC.

Производители смартфонов утверждают, что престиж производства на развитом рынке, как Европа, может помочь им на других рынках высокого класса, таких как Япония, Австралия и США, что может убедить операторов продавать китайские телефоны в этих регионах.