Акции Samsung достигли самого низкого уровня за четыре года: что произошло

В среду акции Samsung Electronics, ведущего мирового производителя микросхем памяти, опустились до самого низкого уровня за последние четыре года. Аналитики объясняют это беспокойством относительно возможного влияния американских тарифов при новой администрации Дональда Трампа.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Южнокорейский технологический гигант Samsung в этом году демонстрирует худшие результаты среди мировых производителей микросхем, таких как TSMC и Nvidia, отставая в удовлетворении растущего спроса на микросхемы для искусственного интеллекта.

Аналитик BNK Investment& Securities Ли Мин Хи отмечает, что возможные тарифы Дональда Трампа на китайский импорт могут значительно ударить по Samsung, которая больше зависит от китайских клиентов по сравнению с местным конкурентом SK Hynix.

Зато Hynix увеличивает продажи высококлассных серверных чипов для искусственного интеллекта американским клиентам, включая Nvidia.

С начала года акции Samsung упали на 34%, что может стать худшим годовым показателем компании за последние два десятилетия. В то же время акции SK Hynix выросли на 32%, а Nvidia - на 199%.

Акции Samsung, самые дорогие на рынке Южной Кореи, продолжили падать четвертую сессию подряд, снизившись на 2,1% по состоянию на 0126 GMT после предыдущего снижения на 2,5% до 51 700 вон, что является самым низким уровнем с 24 июня 2020 года.

Более широкий индекс KOSPI упал на 1,5%, тогда как SK Hynix вырос на 2% после двух предыдущих сессий снижения.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Samsung Electronics планирует сократить до 30% своих зарубежных работников в некоторых подразделениях.