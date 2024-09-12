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Samsung планує скоротити до 30% закордонних працівників

Samsung планує скоротити до 30% закордонних працівників

Київ • УНН

 • 35172 перегляди

Samsung Electronics має намір скоротити до 30% персоналу в деяких закордонних підрозділах до кінця року. Це торкнеться відділів продажів, маркетингу та адміністрації в Америці, Європі, Азії та Африці.

Південнокорейський виробник електроніки Samsung Electronics планує скоротити до 30% своїх закордонних працівників в деяких підрозділах. Про це у середу, 11 вересня, пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними агентства, Samsung дала вказівку своїм дочірнім компаніям по всьому світу скоротити персонал відділу продажів і маркетингу приблизно на 15%, а адміністративний персонал - до 30%.

План буде реалізований до кінця цього року і вплине на робочі місця в Америці, Європі, Азії та Африці.

"Наразі невідомо, скільки людей буде звільнено і які країни та бізнес-підрозділи постраждають найбільше", - вказує агентство.

Компанія Samsung зазначила, що коригування робочої сили на деяких закордонних підприємствах є рутинною роботою, спрямованою на підвищення ефективності.

Водночас одне з джерел Reuters повідомило, що скорочення робочих місць відбувається в рамках підготовки до зниження світового попиту на технологічну продукцію в умовах уповільнення світової економіки.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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