Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics планирует сократить до 30% своих зарубежных работников в некоторых подразделениях. Об этом в среду, 11 сентября, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, передает УНН.

Детали

Согласно данным агентства, Samsung дала указание своим дочерним компаниям по всему миру сократить персонал отдела продаж и маркетинга примерно на 15%, а административный персонал - до 30%.

План будет реализован до конца этого года и повлияет на рабочие места в Америке, Европе, Азии и Африке.

«Пока неизвестно, сколько людей будет уволено и какие страны и бизнес-подразделения пострадают больше всего», - указывает агентство.

Компания Samsung отметила, что корректировка рабочей силы на некоторых зарубежных предприятиях является рутинной работой, направленной на повышение эффективности.

В то же время один из источников Reuters сообщил, что сокращение рабочих мест происходит в рамках подготовки к снижению мирового спроса на технологическую продукцию в условиях замедления мировой экономики.