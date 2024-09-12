Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44934 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  24333 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  34327 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27223 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36541 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  96215 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  107557 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  118022 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  125884 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  123825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  46358 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  47463 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  103249 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  108973 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  140964 просмотра
Актуальное
Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 23:36  •  5474 просмотра

Read in English

Samsung Electronics намерена сократить до 30% персонала в некоторых зарубежных подразделениях до конца года. Это коснется отделов продаж, маркетинга и администрации в Америке, Европе, Азии и Африке.

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics планирует сократить до 30% своих зарубежных работников в некоторых подразделениях. Об этом в среду, 11 сентября, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, передает УНН.

Детали

Согласно данным агентства, Samsung дала указание своим дочерним компаниям по всему миру сократить персонал отдела продаж и маркетинга примерно на 15%, а административный персонал - до 30%.

План будет реализован до конца этого года и повлияет на рабочие места в Америке, Европе, Азии и Африке.

«Пока неизвестно, сколько людей будет уволено и какие страны и бизнес-подразделения пострадают больше всего», - указывает агентство.

Компания Samsung отметила, что корректировка рабочей силы на некоторых зарубежных предприятиях является рутинной работой, направленной на повышение эффективности.

В то же время один из источников Reuters сообщил, что сокращение рабочих мест происходит в рамках подготовки к снижению мирового спроса на технологическую продукцию в условиях замедления мировой экономики.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  65517 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  67840 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  118022 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  100953 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  94395 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  123825 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101239 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  99827 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101183 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90651 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36541 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27223 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  34327 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  24333 просмотра
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44934 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  96215 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  107557 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  118022 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  125884 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  123825 просмотра

Война

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

  •  44 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  917 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1956 просмотра
Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

  •  5843 просмотра
ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10881 просмотра

политика

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  917 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1956 просмотра
Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

  •  14699 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36560 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра

Война

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

  •  44 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  917 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1956 просмотра
Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

Украинцы прислали 628+ тысяч сообщений через чатбот еВорог

  •  5843 просмотра
ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10881 просмотра

политика

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  917 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  1956 просмотра
Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей

  •  14699 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36560 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  27241 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  64643 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  79542 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  75385 просмотра

Экономика

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

  •  5614 просмотра
Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

  •  18912 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  36560 просмотра
Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  44955 просмотра
россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

  •  21209 просмотра

Киев

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

  •  10881 просмотра
Россия запустила по Украине несколько групп «шахедов» - Воздушные силы ВСУ

Россия запустила по Украине несколько групп «шахедов» - Воздушные силы ВСУ

  •  20572 просмотра
В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

  •  16820 просмотра
Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

  •  17751 просмотра
Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  27629 просмотра