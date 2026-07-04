Китай усиливает патрулирование береговой охраны у Тайваня новым соединением кораблей
Киев • УНН
Китай продолжил патрулирование береговой охраны у Тайваня, сменив группу кораблей во главе с Xiushan. Тайвань отслеживал действия китайских судов, которые также контактировали с торговыми кораблями.
Китай продолжил спорные патрулирования береговой охраны в водах к востоку от Тайваня. Новое соединение кораблей во главе с судном Xiushan сменило предыдущую группу, которая действовала в районе с июня. Об этом сообщает CCTV, передает УНН.
В береговой охране Китая заявили, что патрулирования продолжатся и будут усилены. Официально их целью называют защиту рыболовства и поддержание порядка в судоходстве.
Впрочем, по мнению наблюдателей, Пекин таким образом пытается закрепить свои претензии на эти воды и установить над ними фактический административный контроль.
Береговая охрана Тайваня сообщила, что отслеживала действия китайских кораблей. По ее данным, во время операции китайская сторона также выходила на связь с торговыми судами, которые проходили через этот район.
В конце июня Германия, Франция и Великобритания выразили обеспокоенность действиями Китая.
"Эти действия угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и безопасности международного морского сообщения", – говорится в совместном заявлении дипломатических представительств трех стран на Тайване.
Пекин считает Тайвань частью своей территории. В последние годы Китай регулярно проводит военные учения и другие операции вблизи острова, усиливая давление на демократический Тайвань. Китайские власти неоднократно заявляли, что готовы взять остров под свой контроль, в том числе и военным путем.
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