Китай усилил искусственное вызывание дождей для спасения урожая пшеницы - Bloomberg

Китай активизировал меры по изменению погодных условий, чтобы увеличить количество осадков в засушливых районах выращивания пшеницы на севере страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сообщается, по данным Китайского метеорологического управления, необходимые дожди в зерновом поясе Китая на прошлой неделе побудили власти скоординировать операции по увеличению осадков.

В частности, использовали химические соединения, которые запускались с помощью ракет, выпущенных в землю, самолетов и дронов для стимулирования осадков и подавления града.

По информации, Китай утверждает, что реализует крупнейшую программу изменения погоды в мире, и в последние годы увеличил инвестиции на фоне того, что изменение климата повышает риски для продовольственной безопасности.

Китай провел на 20% больше наземных операций по улучшению осадков в этом году по сравнению с таким же периодом 2024 года. Операции привели к увеличению количества осадков почти на треть.

Как отмечается, эти меры обеспечили дополнительные 500 миллионов кубометров осадков в течение всего одной недели, что стало критически важным для уборки урожая пшеницы.

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP