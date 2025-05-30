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Китай усилил искусственное вызывание дождей для спасения урожая пшеницы - Bloomberg

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Китай активизировал меры по изменению погоды, чтобы увеличить количество осадков в районах выращивания пшеницы. С помощью ракет, самолетов и дронов было обеспечено дополнительные 500 млн кубометров осадков.

Китай усилил искусственное вызывание дождей для спасения урожая пшеницы - Bloomberg

Китай активизировал меры по изменению погодных условий, чтобы увеличить количество осадков в засушливых районах выращивания пшеницы на севере страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, по данным Китайского метеорологического управления, необходимые дожди в зерновом поясе Китая на прошлой неделе побудили власти скоординировать операции по увеличению осадков. 

В частности, использовали химические соединения, которые запускались с помощью ракет, выпущенных в землю, самолетов и дронов для стимулирования осадков и подавления града.

По информации, Китай утверждает, что реализует крупнейшую программу изменения погоды в мире, и в последние годы увеличил инвестиции на фоне того, что изменение климата повышает риски для продовольственной безопасности.

Китай провел на 20% больше наземных операций по улучшению осадков в этом году по сравнению с таким же периодом 2024 года. Операции привели к увеличению количества осадков почти на треть.

Как отмечается, эти меры обеспечили дополнительные 500 миллионов кубометров осадков в течение всего одной недели, что стало критически важным для уборки урожая пшеницы.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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