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Китай посилив штучне викликання дощів для порятунку врожаю пшениці - Bloomberg

Київ • УНН

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Китай активізував заходи зі зміни погоди, щоб збільшити кількість опадів у районах вирощування пшениці. За допомогою ракет, літаків та дронів було забезпечено додаткові 500 млн кубометрів опадів.

Китай посилив штучне викликання дощів для порятунку врожаю пшениці - Bloomberg

Китай активізував заходи зі зміни погодних умов, аби збільшити кількість опадів у посушливих районах вирощування пшениці на півночі країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, за даними Китайського метеорологічного управління, необхідні дощі в зерновому поясі Китаю минулого тижня спонукали владу скоординувати операції зі збільшення опадів. 

Зокрема, використовували хімічні сполуки, які запускалися за допомогою ракет випущеними в землю, літаків та дронів для стимулювання опадів та придушення граду.

За інформацією, Китай стверджує, що реалізує найбільшу програму зміни погоди у світі, і останніми роками збільшив інвестиції, на тлі того, що зміна клімату підвищує ризики для продовольчої безпеки.

Китай провів на 20% більше наземних операцій із поліпшення опадів цього року порівняно з таким самим періодом 2024 року. Операції призвели до збільшення кількості опадів майже на третину.

Як зазначається, ці заходи забезпечили додаткові 500 мільйонів кубометрів опадів протягом лише одного тижня, що стало критично важливим для збирання врожаю пшениці.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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