Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  315927 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  255255 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  274432 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  304343 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  223818 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщалось о взрывах в российских городах ростов, таганрог и брянск, а губернатор брянской области заявил, что там были сбиты два беспилотника.

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Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.

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