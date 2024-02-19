Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности
Китай предложил Венгрии сотрудничество в сфере безопасности, выходящее за пределы торговли.
"Хлопок" в Макеевке: пылает нефтебаза
В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза после взрывов, о жертвах не сообщается.
В россии сообщают о серии взрывов: "громко" было в ростове, таганроге и брянске
Сообщалось о взрывах в российских городах ростов, таганрог и брянск, а губернатор брянской области заявил, что там были сбиты два беспилотника.
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и начали закрывать счета клиентов - СМИ
Крупнейшие банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и начали закрывать клиентские счета из-за рисков вторичных санкций.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии
российские хакеры разместили на страницах украинских СМИ фейковые новости о действиях украинской армии в Авдеевке с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и главкома Сырского.
Удар рф по Волчанским Хуторам в Харьковской области унес жизнь еще одного человека
Количество жертв российского обстрела украинского села Волчанские Хутора 16 февраля возросло до двух после того, как раненый 50-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно
Густой столб черного дыма поднялся над оккупированным городом Макеевка Донецкой области после того, как в районе раздались громкие взрывы и звуки работы противовоздушной обороны.
Однопартиец Гройсмана, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету, саботирует выделение средств для ВСУ - люди требуют вмешательства правоохранителей
Мэра Тульчина, подозреваемого в нанесении ущерба бюджету, обвиняют в умышленном блокировании выделения средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
Венгерское правительство отказалось встретиться с американскими сенаторами, которые приехали в Будапешт
Венгерское правительство отказалось встретиться с двухпартийной делегацией Сената США, которая прибыла в Будапешт, чтобы убедить Венгрию одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго
Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.