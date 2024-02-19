Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности

Китай предложил оказать поддержку давнему стратегическому партнеру Венгрии в вопросах общественной безопасности, выходя за пределы торговых и инвестиционных отношений, во время редкой встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, тогда как НАТО изо всех сил пытается расширить свою сеть в Европе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай надеется на углубление связей с Венгрией в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, на фоне того, как обе страны отмечают 75-летие дипломатических отношений, сообщил на прошлой неделе министр общественной безопасности Ван Сяохун Орбану, сообщает официальное информационное агентство Xinhua.

Во время визита в Будапешт Ван выразил надежду, что такие усилия станут "новым моментом двусторонних отношений" в таких областях, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Они также будут включать наращивание потенциала безопасности и правоохранительной деятельности в рамках инициативы главы КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", целью которой является связать Китай с миром через торговые и инфраструктурные связи.

Ван также встретился с министром внутренних дел страны Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности, сообщило в воскресенье Xinhua, не уточнив подробностей.

То, что издание описывает как "гарантии безопасности Китая" появились, как сообщается, на фоне того, как Венгрия в течение последнего десятилетия под руководством Орбана работала над "ослаблением своей зависимости от западных стран, а в последнее время сопротивляется давлению с целью одобрения расширения НАТО в Европе".

Венгрия является единственным государством НАТО, которое не ратифицировало заявку Швеции на вступление в альянс, указывает издание.

Китай критиковал НАТО, особенно после того, как в прошлом году блок заявил, что Пекин бросил вызов его интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

Китайские государственные СМИ, как указано, назвали НАТО "серьезным" вызовом глобальному миру и стабильности.

"Соглашение о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Европейском Союзе, на фоне того, как блок взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира из-за разногласий по правам человека, торговых дисбалансов и вторжения россии в Украину", - говорится в публикации.

Как сообщается, растущая близость этой центральноевропейской страны к Пекину уже вбила клин в коллективный фронт ЕС.

"В нескольких случаях Венгрия стояла в стороне или выступала против позиций ЕС, которые критиковали Китай по таким вопросам, как права человека, и приветствовала китайские инвестиции, несмотря на призыв ЕС к членам привести отношения с Китаем в соответствие с отношениями блока", - пишет издание.

Как указано, в Венгрии находится крупнейшая логистическая и производственная база Huawei Technologies за пределами Китая, несмотря на предупреждение Европейской комиссии о том, что телекоммуникационный гигант представляет угрозу безопасности ЕС.

С 2016 года Huawei сотрудничает с шанхайской фирмой по искусственному интеллекту Yitu Technology, работая над решениями для умных городов, направленными на повышение общественной безопасности и полицейской деятельности с использованием искусственного интеллекта и наблюдения.

В Венгрии, как сообщается, также вскоре появится первый европейский завод китайского автопроизводителя BYD.

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