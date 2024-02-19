Китай запропонував Угорщині підтримку в питаннях безпеки

Китай запропонував надати підтримку давньому стратегічному партнеру Угорщині у питаннях громадської безпеки, виходячи за межі торгових та інвестиційних відносин, під час рідкісної зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, тоді як НАТО щосили намагається розширити свою мережу в Європі, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Китай сподівається на поглиблення зв'язків з Угорщиною у сфері правоохоронної діяльності та безпеки, на тлі того, як обидві країни відзначають 75-річчя дипломатичних відносин, повідомив минулого тижня міністр громадської безпеки Ван Сяохун Орбану, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua.

Під час візиту до Будапешту Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новим моментом двосторонніх відносин" у таких галузях, як боротьба з тероризмом та транснаціональною злочинністю.

Вони також включатимуть нарощування потенціалу безпеки та правоохоронної діяльності в межах ініціативи глави КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", метою якої є зв'язати Китай зі світом через торговельні та інфраструктурні зв'язки.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ країни Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки, повідомило в неділю Xinhua, не уточнивши подробиць.

Те, що видання описує як "гарантії безпеки Китаю" з'явилися, як повідомляється, на тлі того, як Угорщина протягом останнього десятиліття під керівництвом Орбана працювала над "послабленням своєї залежності від західних країн, а останнім часом чинить опір тиску з метою схвалення розширення НАТО в Європі".

Угорщина є єдиною державою НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до альянсу, вказує видання.

Китай критикував НАТО, особливо після того, як торік блок заявив, що Пекін кинув виклик його інтересам, безпеці та цінностям своїми "амбіціями та політикою примусу".

Китайські державні ЗМІ, як вказано, назвали НАТО "серйозним" викликом глобальному миру та стабільності.

"Угода про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Європейському Союзі, на тлі того, як блок зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу через розбіжності щодо прав людини, торгових дисбалансів та вторгнення росії в Україну", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, зростаюча близькість цієї центральноєвропейської країни до Пекіна вже вбила клин у колективний фронт ЄС.

"У кількох випадках Угорщина стояла осторонь або виступала проти позицій ЄС, які критикували Китай з таких питань, як права людини, і вітала китайські інвестиції, попри заклик ЄС до членів привести відносини з Китаєм у відповідність до відносин блоку", - пише видання.

Як вказано, в Угорщині знаходиться найбільша логістична та виробнича база Huawei Technologies за межами Китаю, попри попередження Європейської комісії про те, що телекомунікаційний гігант становить загрозу безпеці ЄС.

З 2016 року Huawei співпрацює з шанхайською фірмою зі штучного інтелекту Yitu Technology, працюючи над рішеннями для розумних міст, спрямованими на підвищення суспільної безпеки та поліцейської діяльності з використанням штучного інтелекту та спостереження.

В Угорщині, як повідомляється, також невдовзі з'явиться перший європейський завод китайського автовиробника BYD.

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