Китай и Индонезия договорились о сотрудничестве по поиску решения "украинского кризиса"

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время поезда в Индонезию предложил совместно создавать условия для возобновления прямого диалога и переговоров для урегулирования "украинского кризиса", Об этом он сообщил на переговорах с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади 6 августа, передает УНН со ссылкой на МИД Китая

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Отметив, что нынешний конфликт между Россией и Украиной все еще имеет риски эскалации и распространения, Ли Хуэй сказал, что приоритетной задачей для всех сторон является совместная работа "по смягчению ситуации".

Ли напомнил, что ранее КНР и Бразилия объявили свой "мирный план" из шести пунктов, Он, по словам китайского представителя правительства, получил положительную реакцию международного сообщества.

Ли заявил, что Китай готов сотрудничать с Индонезией для совместного создания условий "для скорейшего возобновления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами"

В свою очередь Хади заявил, что Индонезия высоко оценивает ведущую роль Китая "в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине" и высоко ценит положительную роль договоренностей, достигнутых Китаем и Бразилией.

"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами для поддержания принципов коллективности и инклюзивности и совместного поиска решения кризиса", - указал он.

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