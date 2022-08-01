Кит проглотил двух женщин, а затем выплюнул их целыми и невредимыми: видео

Детали

На записи показан точный момент, когда животное прыгает с намерением съесть рыбу, одновременно проглатывая двух женщин.

После этого на дополнительных кадрах видно, как кит тут же их выплевывает.

По словам очевидцев произошедшего, увидев, как горбатый кит проглотил двух женщин, они сразу сообщили об этом спасательной команде, которая затем выехала к пострадавшим.

После этого было установлено, что две женщины не пострадали после того, как кит проглотил их на несколько секунд.

Горбатый кит не мог проглотить женщин благодаря тому, что у него очень узкое горло, поэтому он не может съесть человека, поэтому это животное также питается лишь мелкими рыбками и другими съедобными для них видами животных.

¡Increíble! Una balena se trag a dos mujeres que navegaban en un kayak en una playa de California. Por fortuna, la historia tingué un final feliz: la ballena escupió a las chicas sanas y salvas

@Reporte_Indigo pic.twitter.com/U15ac8IHN3