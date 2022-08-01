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Кит проковтнув двох жінок, а потім виплюнув їх цілими та неушкодженими: відео

Кит проковтнув двох жінок, а потім виплюнув їх цілими та неушкодженими: відео

Київ • УНН

 • 1303785 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Користувачі соцмереж оприлюднили відео, на якому видно, як кит проковтує двох жінок у Каліфорнії, передає УНН.

Деталі

На записі показаний точний момент, коли тварина стрибає з наміром з'їсти рибу, одночасно ковтаючи двох жінок.

Після цього на додаткових кадрах видно, як кит тут же їх випльовує.

За словами очевидців події, побачивши, як горбатий кит проковтнув двох жінок, вони одразу повідомили про це рятувальну команду, яка потім виїхала до постраждалих.

Після цього було встановлено, що дві жінки не постраждали після того, як кит проковтнув їх на кілька секунд.

Горбатий кит не міг проковтнути жінок завдяки тому, що у нього дуже вузьке горло, через що він не може з'їсти людину, тому ця тварина також харчується лише дрібними рибками та іншими їстівними для них видами тварин.

¡Increíble! Una ballena se tragó a dos mujeres que navegaban en un kayak en una playa de California. Por fortuna, la historia tuvo un final feliz: la ballena escupió a las chicas sanas y salvas
@Reporte_Indigo pic.twitter.com/U15ac8IHN3

— Patricia Janiot (@patriciajaniot) July 29, 2022

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