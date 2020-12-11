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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66605 просмотра

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Кислица назвал "истеричной" реакцию России на резолюцию ООН по Крыму

Кислица назвал "истеричной" реакцию России на резолюцию ООН по Крыму

Киев  •  УНН

 • 18704 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Реакция России на принятие Генассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма была несколько истеричной, считает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В комментарии "Крым.Реалии" он отметил, что российская сторона традиционно озвучивает обвинения в адрес Украины и пытается "сменить тему дискуссии", передает УНН.

"После того, как представители государств в зале Генассамблеи не отреагировали на призыв делегации России не голосовать за проект, мы услышали традиционный российский нарратив с обвинениями в адрес Украины, с какими-то истерическими нотками, а также стали свидетелями попытки резко сменить тему дискуссии. Такой шаг, очевидно, был направлен на отвлечение внимания не только от усиленного содержания резолюции, но и от фактического уменьшения пророссийски настроенного пула стран-членов ООН по вопросу Крыма", - считает Кислица.

Напомним, ГА ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.

Среди проголосовавших против, кроме России, были Беларусь, Армения, КНР, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.

Как сообщал УНН, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "агитационной фальшивкой" внесенную Украиной и принятую 7 декабря на пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюцию по проблеме милитаризации аннексированных Москвой Крыма и Севастополя.

Украинские Национальные Новости

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