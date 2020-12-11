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Кислиця назвав "істеричною" реакцію Росії на резолюцію ООН по Криму

Кислиця назвав "істеричною" реакцію Росії на резолюцію ООН по Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Реакція Росії на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму була дещо істеричною, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У коментарі "Крим.Реалії" він зазначив, що російська сторона традиційно озвучує звинувачення на адресу України і намагається "змінити тему дискусії", передає УНН.

"Після того, як представники держав у залі Генасамблеї не відреагували на заклик делегації Росії не голосувати за проект, ми почули традиційний російський наратив зі звинуваченнями на адресу України, з якимись істеричними нотками, а також стали свідками спроби різко змінити тему дискусії. Такий крок, очевидно, був спрямований на відволікання уваги не тільки від посиленого змісту резолюції, але й від фактичного зменшення проросійськи налаштованого пулу країн-членів ООН з питання Криму", – вважає Кислиця.

Нагадаємо, ГА ООН у понеділок прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документа проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.

Серед тих, хто проголосував проти, крім Росії, були Білорусь, Вірменія, КНР, Сербія, Киргизстан, Іран, КНДР і Венесуела.

Як повідомляв УНН, напередодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "агітаційною фальшивкою" внесену Україною і прийняту 7 грудня на пленарному засіданні Генасамблеї ООН резолюцію з проблеми мілітаризації анексованих Москвою Криму і Севастополя.

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