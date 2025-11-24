Кислица назвал продуктивной встречу в Женеве по мирному плану и призвал "сохранять спокойствие"
Киев • УНН
Сергей Кислица заявил о продуктивности встречи в Женеве по мирному плану. США и Украина продолжат работу над планом прекращения войны, возможен визит Зеленского в США.
Первый заместитель министра иностранных дел, участник переговоров с США и другими партнерами, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, Сергей Кислица заявил, что встреча в Женеве по мирному плану была "продуктивной", и призвал "сохранять спокойствие", пишет УНН.
Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, несмотря ни на что. Это было долгое, но продуктивное воскресенье в Женеве, - написал Кислица в X.
Дополнение
После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.