Кислиця назвав продуктивною зустріч у Женеві щодо мирного плану і закликав "зберігати спокій"

$42.270.11
48.700.19
ukenru
08:21 • 1820 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 15981 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 15598 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 17078 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 23424 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 30248 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 32032 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 35887 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26873 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22873 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 17994 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 16011 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto24 листопада, 02:09 • 18414 перегляди
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 7730 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 22072 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 15988 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 50383 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 128079 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 90791 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 95294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 2992 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 3750 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 35386 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 46060 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 47894 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
Серіали

Кислиця назвав продуктивною зустріч у Женеві щодо мирного плану і закликав "зберігати спокій"

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Сергій Кислиця заявив про продуктивність зустрічі в Женеві щодо мирного плану. США та Україна продовжать роботу над планом припинення війни, можливий візит Зеленського до США.

Кислиця назвав продуктивною зустріч у Женеві щодо мирного плану і закликав "зберігати спокій"

Перший заступник міністра закордонних справ, учасник переговорів зі США та іншими партнерами, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, Сергій Кислиця заявив, що зустріч у Женеві щодо мирного плану була "продуктивною", і закликав "зберігати спокій", пише УНН.

Зберігайте спокій і залишайтеся українцями, незважаючи ні на що. Це була довга, але продуктивна неділя в Женеві

- написав Кислиця у X.

Доповнення

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Женева
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна