Кислиця назвав продуктивною зустріч у Женеві щодо мирного плану і закликав "зберігати спокій"
Київ • УНН
Сергій Кислиця заявив про продуктивність зустрічі в Женеві щодо мирного плану. США та Україна продовжать роботу над планом припинення війни, можливий візит Зеленського до США.
Перший заступник міністра закордонних справ, учасник переговорів зі США та іншими партнерами, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, Сергій Кислиця заявив, що зустріч у Женеві щодо мирного плану була "продуктивною", і закликав "зберігати спокій", пише УНН.
Зберігайте спокій і залишайтеся українцями, незважаючи ні на що. Це була довга, але продуктивна неділя в Женеві
Доповнення
Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.
Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.