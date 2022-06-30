Кисида: Япония поможет Украине с хранением зерна и выделит 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Япония выделит для Украины дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Средства будут потрачены на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Кисида отметил, что Япония также предоставит поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая.
Как предполагается, временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.
Напомним
Украина получила от Японии дополнительных 500 млн долларов.