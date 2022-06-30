Кісіда: Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна та виділить 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Японія виділить для України додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Кошти будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання та на будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише УНН з посиланням на Japan Today.
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Кісіда зазначив, що Японія також надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю.
Як передбачається, тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.
Нагадаємо
Україна отримала від Японії додаткових 500 млн доларів.