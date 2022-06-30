Кісіда: Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна та виділить 100 млн доларів

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Кісіда зазначив, що Японія також надасть підтримку Україні в розширенні потужностей зі зберігання зерна в міру наближення сезону збору врожаю.

Як передбачається, тимчасові зерносховища будуть розгорнуті біля західних кордонів країни в сусідніх країнах.

Нагадаємо

Україна отримала від Японії додаткових 500 млн доларів.