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Україна отримала від Японії додаткових 500 млн доларів

Україна отримала від Японії додаткових 500 млн доларів

Київ • УНН

 • 147743 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Міністерство фінансів повідомило, що Україна отримала додаткових 500 млн доларів пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва “Джайка” (JICA) Др. Акіхіко Танака, передає УНН.

Цитата

“Кошти спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо. Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі, пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, 7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту становитить приблизно 600 млн доларів.

24 травня Україна отримала за зазначеною Угодою приблизно 100 млн доларів.

Доповнення

Міністерство фінансів України повідомило, що до держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

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