Уперше через спецрахунок МВФ: Україна отримала 773 млн дол. кредиту від Канади

Деталі

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

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"Я вдячний уряду Канади та особисто віце-прем‘єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу. Ухвалене рішення вкотре демонструє незмінне лідерство Канади у допомозі українському народу та надважливу своєчасність для підтримки України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначається, у квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Нагадаємо

Україна на сьогодні отримала від партнерів лише 10% зброї від заявленої необхідної кількості. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.