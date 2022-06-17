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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33767 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Уперше через спецрахунок МВФ: Україна отримала 773 млн дол. кредиту від Канади

Уперше через спецрахунок МВФ: Україна отримала 773 млн дол. кредиту від Канади

Київ • УНН

 • 103849 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністерство фінансів України повідомило, що до держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, передає УНН.

Деталі

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Цитата

"Я вдячний уряду Канади та особисто віце-прем‘єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу. Ухвалене рішення вкотре демонструє незмінне лідерство Канади у допомозі українському народу та надважливу своєчасність для підтримки України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначається, у квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Нагадаємо 

Україна на сьогодні отримала від партнерів лише 10% зброї від заявленої необхідної кількості. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Українські Національні Новини

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