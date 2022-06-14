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Україна отримала від партнерів 10% від того, що просила – Міноборони

Україна отримала від партнерів 10% від того, що просила – Міноборони

Київ • УНН

 • 130044 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Україна на сьогодні отримала від партнерів лише 10% зброї від заявленої необхідної кількості. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою би професійною не була наша армія – без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну… Від того що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%», - сказала Маляр.

Деталі

Вона також розповіла про те, що відбувається на полі бою.

«Украна вдень витрачає приблизно 5-6 тис артилеристських снарядів. росія витрачає їх в 10 разів більше», - каже заступниця міністра оборони.

Раніше

Як писав УНН, Зеленський повідомив, що для захисту, державі дійсно необхідні деякі видв озброєння, такі як потужне ППО.

Нагадаємо

Наступна зустріч Координаційної групи міністрів оборони з допомоги Україні (формат "Рамштайн") відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі "Рамштайн".

Українські Національні Новини

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