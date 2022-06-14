Украина получила от партнеров 10% от того, что просила – Минобороны

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«Каких бы усилий не прилагала Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия – без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну… От того что Украина заявляла, что нам нужно, мы на сегодняшний день имеем примерно 10%», – сказала Маляр.

Детали

Она также рассказала о происходящем на поле боя.

«Украина днем ​​тратит примерно 5-6 тыс артиллеристских снарядов. россия тратит их в 10 раз больше», – говорит заместитель министра обороны.

Ранее

Как писал УНН, Зеленский сообщил, что для защиты, государству действительно необходимы некоторые виды вооружения, такие как мощное ПВО.

Напомним

Следующая встреча Координационной группы министров обороны по помощи Украине (формат "Рамштайн") состоится 15 июня в Брюсселе.

В апреле группа из более чем 40 стран-партнеров и союзников Украины во главе с США договорилась координировать шаги по помощи Украины. Первая встреча министров обороны этих государств состоялась в Германии на авиабазе Рамштайн.