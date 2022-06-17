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Впервые через спецсчет МВФ: Украина получила 773 млн долл. кредита от Канады

Киев • УНН

 • 103841 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет Украины поступило 1 млрд канадских долларов (773 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады. Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, передает УНН.

Детали 

Привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это – первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Цитата

"Я благодарен правительству Канады и лично вице-премьер-министру, министру финансов Канады Христе Фриланд за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение в очередной раз демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и сверхважно, что вовремя, для поддержки Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как отмечается,  в апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

Напомним 

Украина на сегодняшний день получила от партнеров только 10% оружия от заявленного необходимого количества. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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