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Украина получила от Японии дополнительные 500 млн долларов

Киев • УНН

 • 147740 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министерство финансов сообщило, что Украина получила дополнительные 500 млн долларов льготного кредита в рамках кредитного соглашения, которое подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества “Джайка” (JICA) Др. Акихико Танака, передает УНН.

Цитата

“Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранение и т.д. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, 7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита составляет около 600 млн долларов.

24 мая Украина получила по указанному Соглашению примерно 100 млн долларов.

Дополнение

Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет Украины поступило 1 млрд канадских долларов (773 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады. Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

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