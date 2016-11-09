Кировоградщина собрала почти 3,5 млн. тонн зерновых культур

"Аграрии завершили сев озимых. Завершается сельскохозяйственный год, завершается уборка выращенного урожая. Собранный урожай правильного, хорошего качества. Своевременно готовятся площади под посевы следующего года. Единственное что, в дождь, понятно, технику никто "рвать" не будет, подсохло - и пошли работать ", - сообщил С.Коренюк.

Также он добавил, что в настоящее время в области собрали более 1 млн тонн подсолнечника.