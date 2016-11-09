Кіровоградщина зібрала майже 3,5 млн тонн зернових культур
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на сьогодні, аграрії Кіровоградщини мають в доробку майже 3,5 млн тонн зернової групи. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Коренюк.
“Аграрії завершили сівбу озимини. Завершується сільськогосподарський рік, завершується збирання вирощеного врожаю. Зібраний врожай правильної, хорошої якості. Своєчасно готуються площі під посіви наступного року. Єдине що, в дощ, зрозуміло, техніку ніхто „рвати“ не буде, підсохло, підтряхло — і пішли працювать”, — повідомив С.Коренюк.
Також він додав, що наразі в області зібрали більше 1 млн тонн соняшника.