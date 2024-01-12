Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Кирилла Кернеса, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможное распространение наркотиков из-за того, что сроки давности уже истекли. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Денис Цыпин.

Ранее мы рассказывали, что Кирилл Кернес избежал привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков - экстази и марихуаны. В частности, в ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория". Однако Кернес, как и другой фигурант дела - подозреваемый в продаже кокаина Игорь Гаврилов - так и не были наказаны. Дело должен был рассматривать суд в Одессе.

"Нет, у нас же есть еще поправки Лозового, которые предусматривают сроки расследования, по срокам расследования дело закрыли и все", - отметил Цыпин, отвечая на вопрос могут ли правоохранители вернуться к расследованию дела.

По словам Цыпина, для Одессы распространена практика, когда уголовные дела закрывают по сроку давности.

"Ну, здесь можно только предполагать, вы же понимаете. Закрыли против одного и против второго. Одесса славится такими решениями, там следователи так работают. Такой себе "специальный суд", обычно у них такая практика", - отметил Цыпин.

Напомним

Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.