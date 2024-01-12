Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
  •  27258 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
  •  42580 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
  •  114123 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  131261 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  132132 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  132180 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  130223 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  121459 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  128715 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  119678 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  162670 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193912 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  163000 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  228867 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158357 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kirilla-kernesa-ne-udastsya-privlech-k-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-vozmozhnuyu-torgovlyu-narkotikami-iz-za-srokov-davnosti-dela-yurist

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 07:22  •  42580 просмотра

Read in English

Кирилла Кернеса не могут судить за якобы торговлю наркотиками из-за истечения срока давности, утверждает адвокат Денис Цыпин. Уголовные дела в Одессе часто закрывают именно по этой причине.

Кирилла Кернеса, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможное распространение наркотиков из-за того, что сроки давности уже истекли. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Денис Цыпин.

Ранее мы рассказывали, что Кирилл Кернес избежал привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков - экстази и марихуаны. В частности, в ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория".  Однако Кернес, как и другой фигурант дела - подозреваемый в продаже кокаина Игорь Гаврилов  - так и не были наказаны. Дело должен был рассматривать суд в Одессе.

"Нет, у нас же есть еще поправки Лозового, которые предусматривают сроки расследования, по срокам расследования дело закрыли и все", - отметил Цыпин, отвечая на вопрос могут ли правоохранители вернуться к расследованию дела.

По словам Цыпина, для Одессы распространена практика, когда уголовные дела закрывают по сроку давности.

"Ну, здесь можно только предполагать, вы же понимаете. Закрыли против одного и против второго. Одесса славится такими решениями, там следователи так работают. Такой себе "специальный суд", обычно у них такая практика", - отметил Цыпин.

Напомним 

Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Кирила Кернеса не вдасться притягти до кримінальної відповідальності за можливу торгівлю наркотиками через строки давності справи - юрист
Lawyer: Kyrylo Kernes will not be prosecuted for alleged drug trafficking due to statute of limitations
Новости по теме

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Кирилла Кернеса не могут судить за якобы торговлю наркотиками из-за истечения срока давности, утверждает адвокат Денис Цыпин. Уголовные дела в Одессе часто закрывают именно по этой причине.

Криминал и ЧП •   •  42580 просмотра
Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.

Общество •   •  9138 просмотра
Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол

Украина продолжает получать военную помощь США, при этом посол Маркарова отметила насущную потребность в большем количестве оружия и роль Конгресса в принятии новых законопроектов о финансировании.

Политика •   •  11313 просмотра
Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол

"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.

Новости Мира •   •  10524 просмотра
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом

Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.

Политика •   •  18739 просмотра
США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом

россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА

Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.

Война •   •  20476 просмотра
россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА

Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома

Российские войска нанесли 47 ударов по Запорожской области, повредив здания, но не вызвав жертв.

Война •   •  21592 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома

Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета

Российские войска дважды обстреляли Сумскую область из артиллерии и миномета.

Война •   •  23049 просмотра
Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета

россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области

Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.

Война •   •  23567 просмотра
россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области

В оккупированном Севастополе снова громко

В Севастополе в Крыму было шумно.

Криминал и ЧП •   •  35524 просмотра
В оккупированном Севастополе снова громко