Кирила Кернеса не вдасться притягти до кримінальної відповідальності за можливу торгівлю наркотиками через строки давності справи - юрист

Кирила Кернеса, сина колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, не вдасться притягнути до кримінальної відповідальності за можливе розповсюдження наркотиків через те, що строки давності вже сплили. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Денис Ципін.

Раніше ми розповідали, що Кирило Кернес уник притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків – екстазі та маріхуани. Зокрема, в ході розслідування однієї з кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків у Харкові слідчі Головного слідчого управління МВС України зʼясували, що Кирило Кернес протягом двох років продавав екстазі та маріхуану в харківському нічному клубі "Лабораторія". Однак Кернес, як і інший фігурант справи – підозрюваний у продажу кокаїну Ігор Гаврилов - так і не були покарані. Справу мав розглядати суд в Одесі.

"Ні, у нас же є ще поправки Лозового, які передбачають строки розслідування, за строками розслідування справу закрили та і все", - зазначив Ципін, відповідаючи на запитання чи можуть правоохоронці повернутися до розслідування справи.

За словами Ципіна, для Одеси розповсюджена практика, коли кримінальні справи закривають за строком давності.

"Ну, тут можна лише припускати, ви ж розумієте. Закрили проти одного і проти другого. Одеса славиться такими рішеннями, там слідчі так працюють. Такий собі "спеціальний суд", зазвичай у них така практика", - зазначив Ципін.

Нагадаємо

Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону. Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомили , що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.