Кириленко призвал Зеленского обратиться в суд по языковому закону

"Было бы хорошо, если бы избранный Президент Зеленский, так же эмоционально, как в ВР по поводу своей инаугурации, обратился в Окружной админсуд, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не только что избранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - написал Кириленко.

Напомним, в Окружной админсуд Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", которым через суд просят запретить главе ВР Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого парламентом 25 апреля.

Сам Парубий заявил, что подпишет документ после того, как 14 мая на голосование ВР будут поставлены и провалены все постановления об отмене голосования за языковой закон, что откроет путь для подписания этого закона.

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