Парубій запевнив, що наступного тижня за будь-яких умов підпише мовний закон

"Сьогодні у ЗМІ з'явилася дуже тривожна новина, що якийсь самоназваний інститут звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою заборонити мені підписувати Закон про функціонування української мови, як державної. На моє переконання, це цинічна спроба проросійського реваншу", - зазначив Парубій.

Він додав, що останнім часом таких спроб стає все більше, а зараз проросійська п’ята колона вчинила замах на закон, який українці чекали століттями.

"В чому ворожий задум? Вони сподіваються, що суддя ухвалить рішення про заборону вчиняти будь-які дії щодо Закону про функціонування української мови як державної допоки питання не буде розглянуто по суті", - зазначив Парубій.

За його словами, у вівторок, 14 травня на голосування ВР будуть поставлені і провалені всі постанови про скасування голосування за Закон про мову, що відкриє шлях для підписання цього закону.

"Запевняю, я як голова Верховної Ради України і громадянин України Андрій Парубій не дозволю зірвати підписання Закону про функціонування української мови. За будь яких умов наступного тижня Закон буде підписаний і набуде чинності", - додав Парубій.

Як повідомляв УНН, Парубій планує підписати закон про мову наступного пленарного вівторка.

Нагадаємо, Венеціанська комісія не починала досліджувати мовний закон України.