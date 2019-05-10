Парубий заверил, что на следующей неделе при любых условиях подпишет языковой закон

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного при любых условиях будет подписан на следующей неделе и вступит в силу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.