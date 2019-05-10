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Парубий заверил, что на следующей неделе при любых условиях подпишет языковой закон

Парубий заверил, что на следующей неделе при любых условиях подпишет языковой закон

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о функционировании украинского языка как государственного при любых условиях будет подписан на следующей неделе и вступит в силу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в СМИ появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием запретить мне подписывать Закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - отметил Парубий.

Он добавил, что в последнее время таких попыток становится все больше, а сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, которого украинцы ждали веками.

"В чем вражеский замысел? Они надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия относительно Закона о функционировании украинского языка как государственного пока вопрос не будет рассмотрен по существу", - отметил Парубий.

По его словам, во вторник, 14 мая на голосование ВР будут поставлены и провалены все постановления об отмене голосования за Закон о языке, что откроет путь для подписания этого закона.

"Уверяю, я как Глава Верховной Рады Украины и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка. По любых условиях следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу", - добавил Парубий.

Как сообщал УНН, Парубий планирует подписать закон о языке в следующий пленарный вторник.

Напомним, Венецианская комиссия не начала исследовать языковой закон Украины.

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