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Кириленко закликав Зеленського звернутися до суд щодо мовного закону

Кириленко закликав Зеленського звернутися до суд щодо мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Новообраний Президент Володимир Зеленський має звернутися до суду, виступивши на захист мовного закону. Таку думку у себе Twitter написав Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, повідомляє УНН.

"Було б добре, якби обраний Президент Зеленський, так само емоційно, як до ВР щодо своєї інавгурації, звернувся до Окружного адмінсуду, який може заборонити підписувати Закон про мову. Кому, як не щойно обраному Главі держави, виступити на захист державної мови?! Чи це не важливо? ", - написав Кириленко.

Нагадаємо, до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", яким через суд просять заборонити голові ВР Андрію Парубію підписувати ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухвалений парламентом 25 квітня.

Сам Парубій заявив, що підпише документ після того, як 14 травня на голосування ВР будуть поставлені і провалені всі постанови про скасування голосування за мовний закон, що відкриє шлях для підписання цього закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венеціанська комісія не починала досліджувати мовний закон України

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