Кириленко: не стоит сразу после Томоса браться за Лавру

"Не думаю, что сразу надо ставить вопрос Лавры - выгонять одних и заселять других", - подчеркнул вице-премьер, уточнив, что в Киеве есть несколько церквей, которые могут претендовать на статус главного храма Украинской православной церкви.

В частности, по его мнению, такой может стать Малая (Теплая) София, Андреевская церковь или Владимирский собор.

По его словам, вопрос принадлежности церквей должна решать церковная община большинством голосов "правовым способом".

"Что касается тех комплексов, которые принадлежат государству, то будет решать государственная власть, с кем и с какой конфессией заключать договор о предоставлении в пользование соответствующих целостных имущественных комплексов - как Киево-Печерская лавра, как Почаевская лавра. Но это вопрос очень чувствительный, поэтому здесь нельзя допустить противостояния", - добавил чиновник.

При этом он уточнил, что государство не имеет права вмешиваться в вопрос принадлежности церквей, но оно должно обеспечить правопорядок и предупредить драки и схватки.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.



Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.

Между тем в Киев приехал представитель Константинополя - митрополит Галльский Эммануил, который должен возглавить Объединительный собор.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.