Кириленко: не варто одразу після Томосу братися за Лавру

"Не думаю, що одразу треба порушувати питання Лаври – виганяти одних і заселяти інших", - підкреслив віце-прем'єр, уточнивши, що у Києві є кілька церков, які можуть претендувати на статус головного храму Української православної церкви.

Зокрема, на його думку, такою може стати Мала (Тепла) Софія, Андріївська церква або Володимирський собор.

За його словами, питання приналежності церков має вирішувати церковна община більшістю голосів "у правовий спосіб".

"Щодо тих комплексів, які належать державі, то тут буде вирішувати державна влада, з ким і з якою конфесією укладати договір про надання у користування відповідних цілісних майнових комплексів – як Києво-Печерська лавра, як Почаївська лавра. Але це питання дуже чутливе, тому тут не можна допустити протистояння", - додав чиновник.

При цьому він уточнив, що держава не має права втручатися у питання приналежності церков, але вона має забезпечити правопорядок і попередити бійки й сутички.

Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.



Зі свого боку у Київській патріархії заявили, що дату Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви та обрання її предстоятеля ще не визначили, коли вона з'явиться, її оголосять офіційно, а наразі триває підготовчий процес, до того ж з позитивною динамікою.

Тим часом до Києва приїхав представник Константинополя - митрополит Галльський Еммануїл, який має очолити Об’єднавчий собор.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.