Кыргызстан и Таджикистан заявили об урегулировании конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Таджикистан и Кыргызстан урегулировали конфликт и договорились об отводе войск в места постоянной дислокации. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Ховар”.
Детали
Кыргызстан и Таджикистан обнародовали совместное заявление:
“Созданы по инициативе правительств Республики Таджикистан и Кыргызской Республики комиссии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах РТ и КР 29 мая обсудили причины и последствия инцидента и пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт”, — говорится в сообщении.
Страны договорились об отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мероприятий.
Напомним
29 апреля 2021 в 13:05 (11:05 по киевскому времени) на участке водораспределительного пункта “Главный”, что находится в верховьях реки Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан. Погибли три человека, в том числе ребенок.
контекст
Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения границы. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 делегации возглавляли председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана.
На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности, в Исфаринского районе Согдийской области Таджикистана.