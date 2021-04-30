Внаслідок стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні загинула дитина

Деталі

У результаті збройного конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану загинули три людини, серед них 12-річна дівчинка.

У МОЗ додають, що 96 людей постраждали в результаті зіткнення, 51 з них госпіталізовано до лікарень Бішкека.

Нагадаємо

29 квітня 2021 року о 13:05 (11:05 за київським часом) на ділянці водорозподільного пункту „Головний“, що знаходиться у верхів’ях річки Ісфара, військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан.

Контекст

Протяжність кордону Таджикистану і Киргизстану складає близько 980 км, після розпаду Радянського Союзу на ній залишилися десятки спірних ділянок. В даний час в процесі делімітації та демаркації кордону описано вже близько 580 км лінії проходження кордону. Останнє засідання комісії з демаркації відбулося в березні 2021 року делегації очолювали голови Державних комітетів національної безпеки Таджикистану і Киргизстану.

На деяких ділянках час від часу виникають суперечки і конфлікти між місцевими жителями прикордонних районів, зокрема, в Ісфарінському районі Согдійської області Таджикистану.