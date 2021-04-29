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Таджикистан заявив, що військові Киргизстану відкрили вогонь по його прикордонникам під час сутичок

Таджикистан заявив, що військові Киргизстану відкрили вогонь по його прикордонникам під час сутичок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Військовослужбовці Киргизстану відкрили вогонь в бік прикордонників Таджикистану, заявили в четвер у прес-центрі Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Таджикистану, пише УНН з посиланням на місцеве ЗМІ “Ховар”.

Деталі

“29 квітня 2021 року о 13:05 (11:05 за київським часом) на ділянці водорозподільного пункту „Головний“, що знаходиться у верхів’ях річки Ісфара, військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан”, — стверджується в повідомленні.

Душанбе, як зазначається в повідомленні, оцінює дії з киргизької сторони як порушення двосторонніх угод з Таджикистаном. Зазначається, що відповідно до карт 1924-1927 років, а також 1989 року, “даний об’єкт (водорозподільний пункт „Головний“, який викликав конфлікт) цілком належить Республіці Таджикистан і з 1968 року використовувався для зрошення і водопостачання прикордонних районів республік Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан”.

Пізніше в ДКНБ повідомили, що двоє громадян Таджикистану отримали вогнепальні поранення в результаті конфлікту, що стався між жителями прикордонних районів Таджикистану і Киргизстану.

За інформацією відомства, в результаті один громадянин Таджикистану був поранений в область голови, його доставили в центральну лікарню міста Ісфари, стан потерпілого оцінюється як важкий. У ДКНБ додали, що трохи пізніше був поранений ще один громадянин республіки. Він госпіталізований з множинними пораненнями в руку і ногу.

Контекст

Протяжність кордону Таджикистану і Киргизстану складає близько 980 км, після розпаду Радянського Союзу на ній залишилися десятки спірних ділянок. В даний час в процесі делімітації та демаркації кордону описано вже близько 580 км лінії проходження кордону. Останнє засідання комісії з демаркації відбулося в березні 2021 року делегації очолювали голови Державних комітетів національної безпеки Таджикистану і Киргизстану.

На деяких ділянках час від часу виникають суперечки і конфлікти між місцевими жителями прикордонних районів, зокрема, в Ісфарінському районі Согдійської області Таджикистану.

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