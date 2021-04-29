На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталися сутички: обидві сторони закидували один одного камінням та влаштували стрілянину

Деталі

28 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану стався конфлікт між місцевими жителями після того, як таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту розподілу води “Головний”. Він знаходиться біля витоку каналів, які поповнюють Торткульське водосховище, на території Киргизстану.

Місцеві жителі попросили прибрати камеру зі стовпа, що знаходиться на території Киргизстану. Однак акім Ісфарінського району Таджикистану Баховідін Баходірзода відмовився виконати прохання, і почалася бійка. Сторони закидали один одного камінням. Один місцевий житель отримав вогнепальне поранення в око. Всього за медичною допомогою звернулися чотири людини.

Для вирішення конфлікту створений штаб. Як передає таджицьке видання “Ховар”, напередодні відбулася зустріч між главами Согдійської області Таджикистану і Баткенської області Киргизстану. Сторони домовилися врегулювати конфлікт на рівні представників області.

Контекст

Це вже не перший конфлікт між жителями сусідніх держав.

У вересні 2019 року відбулася перестрілка на кордоні Киргизстану та Таджикистану в Баткенській області, загинув один киргизький військовослужбовець. Причиною конфлікту, як повідомляла тоді прикордонна служба Киргизстану, стало будівництво якогось об’єкту громадянами Таджикистану на неописаній ділянці державного кордону. У відповідь житель Киргизстану почав зводити паркан на цій же території. Однак влада Таджикистану стверджувала, що Киргизстан порушив двосторонні угоди, що регулюють відносини на спірних територіях.