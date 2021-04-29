На границе Кыргызстана и Таджикистана произошли столкновения: обе стороны забрасывали друг друга камнями и устроили стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с инцидентом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу полпреда правительства в Баткенской области, пишет УНН.
Детали
28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды “Головной”. Он находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Местные жители попросили убрать камеру со столба, находящегося на территории Кыргызстана. Однако аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался выполнить просьбу, и началась драка. Стороны закидали друг-друга камнями. Один местный житель получил огнестрельное ранение в глаз. Всего за медицинской помощью обратились четыре человека.
Для разрешения конфликта создан штаб. Как передает таджикское издание “Ховар”, накануне состоялась встреча между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана. Стороны договорились урегулировать конфликт на уровне представителей области.
Контекст
Это уже не первый конфликт между жителями соседних государств.
В сентябре 2019 года произошла перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области, погиб один киргизский военнослужащий. Причиной конфликта, как сообщала тогда погранслужба Кыргызстана, стало строительство некоего объекта гражданами Таджикистана на неописанном участке государственной границы. В ответ житель Кыргызстана начал возводить забор на этой же территории. Однако власти Таджикистана утверждали, что Кыргызстан нарушил двусторонние соглашения, регулирующие отношения на спорных территориях.