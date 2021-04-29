Таджикистан заявил, что военные Кыргызстана открыли огонь по его пограничникам во время столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Военнослужащие Кыргызстана открыли огонь в сторону пограничников Таджикистана, заявили в четверг в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, пишет УНН со ссылкой на местное СМИ “Ховар”.
Детали
“29 апреля 2021 года, в 13:05 (11:05 по киевскому времени) на участке водораспределительного пункта „Головной“, находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан”, — утверждается в сообщении.
Душанбе, как отмечается в сообщении, оценивает действия с киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном. Отмечается, что в соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, “данный объект (вызвавший конфликт водораспределительный пункт „Головной“) всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан”.
Позже в ГКНБ сообщили, что двое граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения в результате конфликта, произошедшего между жителями приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана.
По информации ведомства, в результате один гражданин Таджикистана был ранен в область головы, его доставили в центральную больницу города Исфары, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. В ГКНБ добавили, что чуть позже был ранен еще один гражданин республики. Он госпитализирован с множественными ранениями в руку и ногу.
Контекст
Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели Государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана.
На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности, в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.