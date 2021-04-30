В результате стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана погиб ребенок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.
Детали
В результате вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли три человека, среди них 12-летняя девочка.
В Минздраве добавляют, что 96 человек пострадали в результате столкновения, 51 из них госпитализированы в больницы Бишкека.
Напомним
29 апреля 2021 в 13:05 (11:05 по киевскому времени) на участке водораспределительного пункта “Главный”, что находится в верховьях реки Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.
Контекст
Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения границы. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 делегации возглавляли председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана.
На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности, в Исфаринского районе Согдийской области Таджикистана.