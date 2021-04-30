Киргизстан і Таджикистан заявили про врегулювання конфлікту

Деталі

Киргистан і Таджикистан оприлюднили спільну заяву:

“Створені за ініціативою урядів Республіки Таджикистан і Киргизької Республіки комісії з врегулювання збройного конфлікту на прикордонних районах РТ і КР 29 травня обговорили причини та наслідки інциденту та прийшли до обопільної згоди припинити збройний конфлікт”, — йдеться у повідомленні.

Країни домовилися про відвід особового складу і бойової техніки до місць постійної дислокації, вжити заходів до недопущення ескалації напруженості, створити спільну робочу групу з числа співробітників правоохоронних органів і співробітників виконавчої влади двох країн для повної реалізації намічених заходів.

Нагадаємо

29 квітня 2021 року о 13:05 (11:05 за київським часом) на ділянці водорозподільного пункту “Головний”, що знаходиться у верхів’ях річки Ісфара, військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан. Загинули троє людей, у тому числі дитина.

Контекст

Протяжність кордону Таджикистану і Киргизстану складає близько 980 км, після розпаду Радянського Союзу на ній залишилися десятки спірних ділянок. В даний час в процесі делімітації та демаркації кордону описано вже близько 580 км лінії проходження кордону. Останнє засідання комісії з демаркації відбулося в березні 2021 року делегації очолювали голови Державних комітетів національної безпеки Таджикистану і Киргизстану.

На деяких ділянках час від часу виникають суперечки і конфлікти між місцевими жителями прикордонних районів, зокрема, в Ісфарінському районі Согдійської області Таджикистану.