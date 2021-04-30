Кыргызстан эвакуировал несколько тысяч граждан из-за границы, Таджикистан ввел туда военную технику и заявил, что "не уступит земли"

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 106955 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 161313 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 164603 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 244270 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 285738 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152349 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141259 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 247261 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126034 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185147 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 170648 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 159199 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 147765 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 175118 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 143042 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 285822 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 247316 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 404169 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 370732 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 354641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 143042 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 175118 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 159199 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 244342 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 164959 просмотра
Актуальное
Кыргызстан эвакуировал несколько тысяч граждан из-за границы, Таджикистан ввел туда военную технику и заявил, что "не уступит земли"

Кыргызстан эвакуировал несколько тысяч граждан из-за границы, Таджикистан ввел туда военную технику и заявил, что "не уступит земли"

Киев  •  УНН

 • 17688 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Власти Кыргызстана эвакуировали в безопасные места из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу представительство Красного Полумесяца в республике, тем временем — таджикская сторона ввела военную технику в приграничные села Кыргызстана, передает УНН.

Детали

По сведениям организации, в общей сложности из района боевых столкновений между военнослужащими двух стран были эвакуированы 2 726 местных жителей.

“Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен (областной центр Кыргызстана) продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения”, — говорится в сообщении. Среди эвакуированных в основном женщины и дети, которых разместили в школах и в спорткомплексах Баткенской области.

Ввод военной техники

Тем временем военная техника Таджикистана, несмотря на достигнутые сторонами договоренности о прекращении огня и отводе воинских подразделений из зоны вооруженного конфликта, продолжает оставаться на территории одного из сел Баткенской области Кыргызстана.

“В селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области 30 апреля замечена военная техника Таджикистана”, — говорится в сообщении областного УВД.

В УВД также проверяют информацию о похищении таджикскими военнослужащими главы сельсовета киргизского села Интернационал.

Жертвы конфликта

Как минимум трое военнослужащих отряда специального назначения Погранслужбы (ПС) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана были убиты в ходе вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном.

“29 апреля 2021 года в ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения „Бору“ ПС ГКНБ, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести”, — говорится в сообщении, которое цитируют местные СМИ.

Заявления Таджикистана

Как заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в разговоре с коллегой из Кыргызстана Русланом Казакбаевым о ситуации на границе двух стран — Таджикистан не уступит принадлежащую ему землю, но намерен решать вопросы путем переговоров.

“Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему”, — заявил глава дипведомства Таджикистана.

По данным МИД республики, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили сложившуюся сложную ситуацию в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана. В ходе разговора Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан намерен решать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией линии таджикско-киргизской границы, переговорным путем и с учетом своих национальных интересов.

В департаменте отметили, что в ходе беседы министры отметили “недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации”, что может привести к возникновению новых инцидентов и жертвам среди мирного населения двух стран. При этом коллеги согласились о необходимости “проявлять твердую политическую волю”.

Контекст

Ситуация в районе спорного водозабора “Головной”, расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы