Кыргызстан эвакуировал несколько тысяч граждан из-за границы, Таджикистан ввел туда военную технику и заявил, что "не уступит земли"

Детали

По сведениям организации, в общей сложности из района боевых столкновений между военнослужащими двух стран были эвакуированы 2 726 местных жителей.

“Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен (областной центр Кыргызстана) продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения”, — говорится в сообщении. Среди эвакуированных в основном женщины и дети, которых разместили в школах и в спорткомплексах Баткенской области.

Ввод военной техники

Тем временем военная техника Таджикистана, несмотря на достигнутые сторонами договоренности о прекращении огня и отводе воинских подразделений из зоны вооруженного конфликта, продолжает оставаться на территории одного из сел Баткенской области Кыргызстана.

“В селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области 30 апреля замечена военная техника Таджикистана”, — говорится в сообщении областного УВД.

В УВД также проверяют информацию о похищении таджикскими военнослужащими главы сельсовета киргизского села Интернационал.

Жертвы конфликта

Как минимум трое военнослужащих отряда специального назначения Погранслужбы (ПС) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана были убиты в ходе вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном.

“29 апреля 2021 года в ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения „Бору“ ПС ГКНБ, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести”, — говорится в сообщении, которое цитируют местные СМИ.

Заявления Таджикистана

Как заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в разговоре с коллегой из Кыргызстана Русланом Казакбаевым о ситуации на границе двух стран — Таджикистан не уступит принадлежащую ему землю, но намерен решать вопросы путем переговоров.

“Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему”, — заявил глава дипведомства Таджикистана.

По данным МИД республики, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили сложившуюся сложную ситуацию в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана. В ходе разговора Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан намерен решать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией линии таджикско-киргизской границы, переговорным путем и с учетом своих национальных интересов.

В департаменте отметили, что в ходе беседы министры отметили “недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации”, что может привести к возникновению новых инцидентов и жертвам среди мирного населения двух стран. При этом коллеги согласились о необходимости “проявлять твердую политическую волю”.

Контекст

Ситуация в районе спорного водозабора “Головной”, расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.